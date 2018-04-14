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Сирия: президент Франции назвал цели ударов по САР
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    Сирия: президент Франции назвал цели ударов по САР

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    Сирия: президент Франции назвал цели ударов по САР

    Париж, 14 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон приказал задействовать французские войска в военной операции в Сирии.

    В сообщении Елисейского дворца говорится, что Макрон отдал приказ о применении армии для совместных с США и Великобританией ударов по объектам Сирии.

    «Наша операция будет ограничена ударами по объектам сирийского правительства, которые позволяют создавать и использовать химическое оружие», — отмечается в сообщении.

    Напомним, что в субботу президент США Дональд Трамп объявил о нанесении ударов по Сирии. По словам американского главы, операция будет продолжаться до тех пор, пока Дамаск не прекратит использование химического оружия.Сирия: президент Франции назвал цели ударов по САР

    Военная операция в Сирии проводится совместно силами Соединенных Штатов, Великобритании и Франции.

    Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что к постановочной химической атаке в сирийской Думе приложили руку зарубежные спецслужбы. По его словам, Россия располагает неопровержимыми данными о том, что это была постановка с целью провокации.

    Автор: Ирина Новикова
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