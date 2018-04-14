Сирия: президент Франции назвал цели ударов по САР
Париж, 14 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон приказал задействовать французские войска в военной операции в Сирии.
В сообщении Елисейского дворца говорится, что Макрон отдал приказ о применении армии для совместных с США и Великобританией ударов по объектам Сирии.
«Наша операция будет ограничена ударами по объектам сирийского правительства, которые позволяют создавать и использовать химическое оружие», — отмечается в сообщении.
Напомним, что в субботу президент США Дональд Трамп объявил о нанесении ударов по Сирии. По словам американского главы, операция будет продолжаться до тех пор, пока Дамаск не прекратит использование химического оружия.
Военная операция в Сирии проводится совместно силами Соединенных Штатов, Великобритании и Франции.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что к постановочной химической атаке в сирийской Думе приложили руку зарубежные спецслужбы. По его словам, Россия располагает неопровержимыми данными о том, что это была постановка с целью провокации.