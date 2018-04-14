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США нарушили все международные нормы, напав на Сирию — Госдума
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    США нарушили все международные нормы, напав на Сирию — Госдума

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    США нарушили все международные нормы, напав на Сирию — Госдума

    Москва, 14 апреля. США нарушили все существующие международные нормы, совершив атаку на Сирию, заявил в субботу первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Он сравнил ситуацию в Сирии с бомбардировкой Югославии силами НАТО.

    «Это второй Белград, сегодня переломный момент, РФ получила в свой адрес акт агрессии, потому что по всем международным нормам это нарушение всех международных прав, это объявление без объявления войны независимому государству, в отношении которого ядерная держава выполняет свои обязательства по оказанию помощи и содействия», — рассказал Шерин РИА Новости.

    По словам депутата, США пытаются свести на нет все усилия России положить конец вооруженному конфликту в Сирии. В субботу Трамп распорядился нанести удар по Сирии, воспользовавшись сообщением «Белых касок» о «химатаке» в Думе, как предлогом. Отметим, что накануне Минобороны РФ заявило, что сообщения о «химатаке» с самого начала были провокацией, за которой стояла Великобритания.

    США нарушили все международные нормы, напав на Сирию — Госдума

    Автор: Антон Соколов
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