Трамп не исключает, что отношения с Россией и Ираном испорчены навсегда

Вашингтон, 14 апреля. Президент США Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты могут никогда не наладить хороших отношений с Россией. Об этом он заявил в субботу, после того как отдал приказ нанести авиаудар по Сирии.

«Россия должна решить, продолжит ли она идти по этому темному пути или она присоединится к цивилизованным странам, как к силам стабильности и мира. Надеюсь, когда-нибудь мы поладим с Россией и, возможно, даже с Ираном, но, может быть, нет», - отметил Трамп, обращаясь по телевидению к нации.

Напомним, что в начале неделе Трамп заявил о готовности нанести удар по Сирии после того, как организация «Белые каски» сообщила о «химатаке», якобы совершенной в сирийской Думе. При этом организация не привела никаких доказательств. В Минобороны РФ заявили, что инцидент в Думе является провокацией с целью оправдать военную агрессию США против законного правительства Сирии.