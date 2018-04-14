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Трамп не исключает, что отношения с Россией и Ираном испорчены навсегда
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    Трамп не исключает, что отношения с Россией и Ираном испорчены навсегда

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    Трамп не исключает, что отношения с Россией и Ираном испорчены навсегда

    Вашингтон, 14 апреля. Президент США Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты могут никогда не наладить хороших отношений с Россией. Об этом он заявил в субботу, после того как отдал приказ нанести авиаудар по Сирии.

    «Россия должна решить, продолжит ли она идти по этому темному пути или она присоединится к цивилизованным странам, как к силам стабильности и мира. Надеюсь, когда-нибудь мы поладим с Россией и, возможно, даже с Ираном, но, может быть, нет», - отметил Трамп, обращаясь по телевидению к нации.

    Напомним, что в начале неделе Трамп заявил о готовности нанести удар по Сирии после того, как организация «Белые каски» сообщила о «химатаке», якобы совершенной в сирийской Думе. При этом организация не привела никаких доказательств. В Минобороны РФ заявили, что инцидент в Думе является провокацией с целью оправдать военную агрессию США против законного правительства Сирии.

    Автор: Антон Соколов
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