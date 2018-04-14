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Протестующие в Вашингтоне требуют от Трампа прекратить удары по Сирии
Новости Сирии
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    Протестующие в Вашингтоне требуют от Трампа прекратить удары по Сирии

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    Протестующие в Вашингтоне требуют от Трампа прекратить удары по Сирии

    Вашингтон, 14 апреля. Группа протестующих собралась у Белого Дома и требует от президента США Дональда Трампа прекращения нанесения воздушных ударов по Сирии. Об этом сообщают свидетели происходящего у Белого дома.

    Сегодня силы коалиции США нанесли массированный ракетный удар по целому ряду объектов на территории Сирии. Под ударом оказались военные аэродромы и другие объекты, в том числе склады вооружения сирийской армии.

    Поводом для ракетного удара стали обвинения США в применении химоружия в адрес Дамаска — президент Дональд Трамп отдал приказ об ударе по Сирии, не дожидаясь результатов расследования комиссии Организации по запрещению химического оружия, прибывшей в Восточную Гуту.

    Протестующие в Вашингтоне требуют от Трампа прекратить удары по Сирии

    Между тем, в Минобороны РФ назвали единственное доказательство «химатаки» в Думе — видеозапись, сделанную сирийскими «Белыми касками» в одной из больницы — подделкой и постановкой, сделанной для того, чтобы оправдать удар по Сирии.

    Автор: Валентин Меликов
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