США хотят большой настоящей войны: эксперт прокомментировал решение Трампа об ударе по Сирии

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по территории Сирии. Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США, речь идет об ударах по нескольким целям на территории страны. Задействованы крылатые ракеты Tomahawk. Эту агрессию в Вашингтоне связали с обвинениями в применении химического оружия со стороны правительственных сил Сирии.

Военное ведомство России ранее категорически отвергло обвинения в адрес сирийских войск в применении боевых отравляющих веществ в Думе (Восточная Гута Дамаска). Москва представила неопровержимые доказательства того, что имела место откровенная провокация, а кадры «химатаки» были чистой постановкой.

Как рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей политический аналитик, главный редактор интернет–издания Politrussia Руслан Осташко, именно провокация с химическим оружием в городе Дума, привела к нападению возглавляемой США международной коалиции на суверенное государство Сирия.

«В современном мире совершенно не важно, что произошло на самом деле. Важно то, как та или иная информация подается в медийном пространстве и как эту информацию используют политики для своих решений. Неделю назад Дональд Трамп заявил, что США готовятся к выходу из Сирии. Видимо, эти слова очень сильно кого-то напугали, и ситуацию было решено максимально обострить, чтобы о выходе никто и не думал. Но просто обострить ситуацию — этого уже мало. Подобное проходило с обстрелом авиабазы Аш-Шайрат в прошлом году. В этот раз решили ударить еще жестче», — поясняет эксперт.

По его же словам, «американские элиты не представляют себе мир, где Вашингтон не является единственным гегемоном». Так, президент может говорить что угодно до тех пор, пока не покушается на их святую и слепую веру в американскую исключительность. С каждым разом ставки возрастают все выше и выше, и конкретно Сирия тут ни при чем. Руслан Осташко считает, что американским ястребам нужна Россия, Китай и Иран, однако воевать на нескольких фронтах сразу — это самоубийство даже для США.

К слову, еще одной причиной для нанесения удара по Сирии стала усиливающаяся военная мощь Российской Федерации, которую Москва продемонстрировала во время боевых действий с боевиками «Исламского государства»1 (террористическая организация запрещена в РФ — прим. ред.). Именно по этой причине ряд западных стран намеревается покончить и с Россией, и с Сирией.

«Запад пытается покончить с любой страной, которая ставит под сомнение монопольное право США на демократию и наведения порядка по-американски на всей планете. Сегодня таких «империй зла» четыре: Россия, Китай, Иран, КНДР. Проблема американцев в том, что весь исторический опыт показывает, что воевать одновременно на всех направлениях - невозможно. Но американским ястребам будет мало войны на каком-то одном направлении. Сейчас в Сирии сошлись интересы Москвы, Пекина и Тегерана, поэтому именно в этой точки сейчас очень горячо. Будет очень большой удачей, если горячий конфликт не выйдет за пределы Сирии, но верится в это с трудом. К счастью для нас, у нашей страны есть замечательный ядерный щит», — продолжает эксперт.

По словам собеседника ФАН, удар американской коалиции по Сирии может привести к реальной войне на Ближнем Востоке.

«По крайней мере все именно об этом и говорит — США хотят большой настоящей войны. Но тут есть одно большое «Но». Они НЕ хотят войны на своей территории, и они не хотят прямого военного конфликта с Россией и Китаем. Их бы очень устроил вариант побомбить без последствий Сирию и Иран, но они прекрасно понимают, что мы им этого сделать не дадим. И вот тут главный вопрос — смогут ли они смириться с потерями своего личного состава и вооружения, если армия САР будет эффективно отвечать на агрессивные военные действия при участии наших советников и нашей техники», — говорит политический аналитик.

Скорее всего США придется принять такой расклад и списать потери на Башара Асада, а не на Россию. При этом градус конфликта в Сирии будет возрастать, но реальной большой мировой войны скорее всего удастся избежать. Тем не менее, не стоит забывать и о том, что Россию в таком противостоянии поддержат ближайшие союзники Москвы.

«Россию поддержит Китай, Иран и Турция. Поддержка Китая будет гораздо больше, чем нейтральное голосование в Совбезе ООН, но и не такое полноценное, как со стороны Ирана. Но этого будет достаточно. Китай прекрасно понимает, что если они сейчас стыдливо промолчат по Сирии, то до конца года США попробует решить вопрос с Северной Корее и что наиболее важно для Китая — с Тайванем, который уже начинает покупать американское вооружение», — заключил Осташко.

1 Организация запрещена на территории РФ.