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Удар по Сирии: истребители британских ВВС вылетели с базы на Кипре
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    Удар по Сирии: истребители британских ВВС вылетели с базы на Кипре

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    Удар по Сирии: истребители британских ВВС вылетели с базы на Кипре

    Ларнака, 14 апреля. Сразу же после заявления президента США Дональда Трампа о начале операции против Сирии истребители ВВС Великобритании вылетели со своей базы на Кипре. Об этом сообщает Fox News, который продемонстрировал видеозапись взлета боевой авиации.

    В видеосюжете отмечается, что среди вылетевших самолетов есть стратегические бомбардировщики B-1B.

    Удар по Сирии: истребители британских ВВС вылетели с базы на Кипре

    Напомним, поводом для удара коалиции США стали якобы имевшая место атака с использованием химического оружия в сирийском городе Дума, ответственность за которую Вашингтон возложил на официальный Дамаск. Соединенные Штаты нанесли удар, не дожидаясь выводов комиссии Организации по запрещению химического оружия, прибывшей в Сирию.

    Между тем, в Минобороны РФ заявили, что располагают доказательствами того, что «химатака в Думе» была провокацией и постановкой, которая была снята сирийскими «Белыми касками» для того, чтобы оправдать военные действия против Сирии.

    Удар по Сирии: истребители британских ВВС вылетели с базы на Кипре

    Автор: Валентин Меликов
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