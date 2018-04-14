Удар по Сирии: истребители британских ВВС вылетели с базы на Кипре

Ларнака, 14 апреля. Сразу же после заявления президента США Дональда Трампа о начале операции против Сирии истребители ВВС Великобритании вылетели со своей базы на Кипре. Об этом сообщает Fox News, который продемонстрировал видеозапись взлета боевой авиации.

В видеосюжете отмечается, что среди вылетевших самолетов есть стратегические бомбардировщики B-1B.

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Four RAF Tornados flew from Cyprus and fired Storm Shadow missiles at a former missile base in Syria, near Homs, where the Syrian government was believed to have kept chemical weapon precursors. — Tahir Iqbal (@TahirIq84291786) April 14, 2018

Напомним, поводом для удара коалиции США стали якобы имевшая место атака с использованием химического оружия в сирийском городе Дума, ответственность за которую Вашингтон возложил на официальный Дамаск. Соединенные Штаты нанесли удар, не дожидаясь выводов комиссии Организации по запрещению химического оружия, прибывшей в Сирию.

Между тем, в Минобороны РФ заявили, что располагают доказательствами того, что «химатака в Думе» была провокацией и постановкой, которая была снята сирийскими «Белыми касками» для того, чтобы оправдать военные действия против Сирии.