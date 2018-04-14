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Сирия: сирийские системы ПВО отражают атаки США, Франции и Британии
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    Сирия: сирийские системы ПВО отражают атаки США, Франции и Британии

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    Сирия: сирийские системы ПВО отражают атаки США, Франции и Британии

    Дамаск, 14 апреля. Системы противовоздушной обороны Сирии отражают удары, наносимые США, Францией и Великобританией.

    Об это сообщает сирийское информационное агентство SANA.

    Ранее сообщалось, что в субботу президент США Дональд Трамп начал военную операцию против властей Сирии. В операции также задействованы силы Великобритании и Франции. 

    По словам Трампа, удары будут наноситься по объектам инфраструктуры, связанным с производством химического оружия. Американский глава подчеркнул, что операция будет длительной и не закончится до тех пор, пока президент Сирии Башар Асад не прекратит использование химического оружия.

    Автор: Ирина Новикова
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