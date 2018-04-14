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Сирия: Трамп заявил, что военный ответ САР будет продолжительным
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    Сирия: Трамп заявил, что военный ответ САР будет продолжительным

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    Сирия: Трамп заявил, что военный ответ САР будет продолжительным

    Вашингтон, 14 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что военный ответ сирийским властям будет продолжительным.

    По словам американского главы, операция Соединенных Штатов в Сирии продлится до тех пор, пока Дамаск не прекратит использование химического оружия.

    По словам Трампа, Соединенные Штаты «не добиваются бесконечного присутствия в Сирии ни при каких обстоятельствах».

    «Мы рассчитываем на тот день, когда мы сможем вернуть наших бойцов домой», — заявил Трамп, назвав Ближний Восток «проблемным местом».

    Сирия: Трамп заявил, что военный ответ САР будет продолжительным 

    «Это проблемное место, мы его попытаемся сделать лучше, но это проблемное место, — заявил президент США. — Судьба региона находится в руках его народов».

    Напомним, в ночь на субботу силы Соединенных Штатов в Средиземном море нанесли ракетный удар по Сирии. 

    Автор: Ирина Новикова
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