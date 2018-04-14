Сирия: Трамп заявил, что военный ответ САР будет продолжительным 

Вашингтон, 14 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что военный ответ сирийским властям будет продолжительным.

По словам американского главы, операция Соединенных Штатов в Сирии продлится до тех пор, пока Дамаск не прекратит использование химического оружия.

По словам Трампа, Соединенные Штаты «не добиваются бесконечного присутствия в Сирии ни при каких обстоятельствах».

«Мы рассчитываем на тот день, когда мы сможем вернуть наших бойцов домой», — заявил Трамп, назвав Ближний Восток «проблемным местом».

«Это проблемное место, мы его попытаемся сделать лучше, но это проблемное место, — заявил президент США. — Судьба региона находится в руках его народов».

Напомним, в ночь на субботу силы Соединенных Штатов в Средиземном море нанесли ракетный удар по Сирии.