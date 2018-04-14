Меню
Весь мир
Сирия: Трамп приказал нанести удар по САР
Весь мир
Сирия: в Дамаске слышны звуки взрывов
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: Трамп приказал нанести удар по САР

      /  Обновлено: 
    60

    Сирия: Трамп приказал нанести удар по САР

    Вашингтон, 14 апреля. Президент США Дональд Трамп сообщил об отданном приказе о нанесении удара по Сирии.

    Сообщается, что атаку производят силы Соединенных Штатов, Франции и Великобритании.

    «Я приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада. В настоящее время осуществляется совместная операция с Вооруженными силами Франции и Соединенного Королевства», — говорится в заявлении американского главы.

    Ранее газета Известия сообщала, что постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что США примут решение об ответе на химическую атаку, якобы совершенную в сирийской Думе, после сбора всей необходимой информации.

    В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что к постановочной химической атаке в сирийской Думе приложили руку зарубежные спецслужбы. 

    Также СМИ сообщали, что Трамп выступает за масштабную атаку против Сирии, при которой в какой-либо форме был бы нанесен ущерб России и Ирану.

     

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: Трамп приказал нанести удар по САР

    Сирия: Трамп приказал нанести удар по САР

    4:12   14 Апреля 2018
    60
    Сирия: четыре мирных жителя пострадали при обстреле боевиков к югу от Дамаска

    Сирия: четыре мирных жителя пострадали при обстреле боевиков к югу от Дамаска

    3:09   14 Апреля 2018
    180
    Небензя прокомментировал будущую встречу Совбеза ООН по делу Скрипаля

    Небензя прокомментировал будущую встречу Совбеза ООН по делу Скрипаля

    1:48   14 Апреля 2018
    132
    Сирия: ВМФ России использует порт Тартус только для пополнения запасов и ремонтных работ

    Сирия: ВМФ России использует порт Тартус только для пополнения запасов и ремонтных работ

    23:52   13 Апреля 2018
    1478