Сирия: Трамп приказал нанести удар по САР

Вашингтон, 14 апреля. Президент США Дональд Трамп сообщил об отданном приказе о нанесении удара по Сирии.

Сообщается, что атаку производят силы Соединенных Штатов, Франции и Великобритании.

«Я приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада. В настоящее время осуществляется совместная операция с Вооруженными силами Франции и Соединенного Королевства», — говорится в заявлении американского главы.

Ранее газета Известия сообщала, что постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что США примут решение об ответе на химическую атаку, якобы совершенную в сирийской Думе, после сбора всей необходимой информации.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что к постановочной химической атаке в сирийской Думе приложили руку зарубежные спецслужбы.

Также СМИ сообщали, что Трамп выступает за масштабную атаку против Сирии, при которой в какой-либо форме был бы нанесен ущерб России и Ирану.