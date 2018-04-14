Трамп осознает опасность от возможного ущерба силам РФ при ударе по Сирии — Белый дом

Вашингтон, 14 апреля. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах заявил, что президент США Дональд Трамп осознает риск, касающийся возможного урона для сил РФ при ударе по Сирии.

По его словам, американский глава понимает, какой может быть опасность, если при ударе ущерб также будет нанесен российской или иранской стороне.

«Конечно, президент осознает, он прислушивается к своим помощникам по национальной безопасности, чтобы гарантировать, что любые ответные действия будут осуществлены эффективно, рационально и будут защищать американские интересы в сфере национальной безопасности, — подчеркнул Шах.

Ранее газета Известия сообщала, что в случае принятия руководством США решения о нанесении удара по Сирии целями станут восемь объектов сирийского правительства. По имеющимся данным, удары могут быть нанесены по двум военным аэродромам, исследовательскому центру и предприятию, предположительно производящему химическое оружие.