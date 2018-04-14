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Сирия: Мэй и Макрон договорились работать по «международному ответу» на «химатаку в Думе»
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    Сирия: Мэй и Макрон договорились работать по «международному ответу» на «химатаку в Думе»

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    Сирия: Мэй и Макрон договорились работать по «международному ответу» на «химатаку в Думе»

    Лондон, 14 апреля. Пресс-служба британского правительства сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон договорились продолжить работу по «международному ответу» на якобы совершенную химическую атаку в сирийской Думе.

    «Премьер-министр этим вечером поговорила с французским президентом Эммануэлем Макроном об ужасной атаке в сирийской Думе в субботу», — говорится в заявлении правительства.

    Ранее газета Известия сообщила, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что к постановочной химической атаке в сирийской Думе приложили руку зарубежные спецслужбы. По его словам, Россия располагает неопровержимыми данными о том, что это была постановка.

    Также министр отметил, что миссия экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) уже выехала в Сирию.

    Автор: Ирина Новикова
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