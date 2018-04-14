Сын Хрущева сравнил ситуацию вокруг Сирии и Карибский кризис

Москва, 14 апреля. Сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг Сирии не похожа на Карибский кризис.

«Сейчас не та ситуация, которая была во времена Карибского кризиса. В тот момент кризис происходил между двумя великими державами», - сказал Хрущев.

Он отметил, что сейчас Вашингтон хочет наказать Россию, но это может повредить Соединенным Штатам.

«Россия — это связывающее звено между Западом и Востоком и рождающейся сверхдержавой Китаем. Россию выгодно иметь в союзниках. В силу примитивности своей дипломатии Америка этого не понимает», — пояснил Хрущев.

Также он отметил, что, по его мнению, США ударят по Сирии, но этот удар будет ограниченным.

Ранее газета Известия сообщала, что бывший директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что американская администрация продолжит сдерживать Россию с помощью санкций.