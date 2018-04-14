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Сирия: четыре мирных жителя пострадали при обстреле боевиков к югу от Дамаска
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Сирия: в Дамаске слышны звуки взрывов
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    Сирия: четыре мирных жителя пострадали при обстреле боевиков к югу от Дамаска

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    Сирия: четыре мирных жителя пострадали при обстреле боевиков к югу от Дамаска

    Дамаск, 14 апреля. Источник в полицейском управлении Дамаска сообщил, что четыре мирных жителя пострадали при обстреле боевиков в лагере Ярмук к югу от сирийской столицы.

    «Террористы группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), дислоцированные в лагере Ярмук сегодня после полудня запустили три снаряда, упавших на жилое здание напротив больницы ар-Рахма ... в лагере Ярмук, в результате чего были ранены четыре мирных жителя, в том числе двое детей с ранениями разной степени тяжести», — говорится в сообщении.

    Напомним, что лагерь Ярмук, предназначенный для размещения палестинских беженцев, был создан в 1957 году.

    Ранее газета Известия сообщала, что в случае принятия руководством США решения о нанесении удара по Сирии целями станут восемь объектов сирийского правительства. По имеющимся данным, удары могут быть нанесены по двум военным аэродромам, исследовательскому центру и предприятию, предположительно производящему химическое оружие. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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