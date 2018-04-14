Сирия: источник сообщил, что боевики обстреляли окрестности Алеппо

Алеппо, 14 апреля. Источники в силах безопасности Сирии сообщили, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) запустили несколько ракет из установки РСЗО «Град» по городу Алеппо.

Согласно имеющимся данным, боевики запустили ракеты из района Хан-Туман.

Сообщается, что одна из запущенных ракет попала по международному аэропорту Алеппо и нанесла ему незначительный ущерб.

Остальные ракеты упали в пустые районы неподалеку от аэропорта, говорится в материале РИА Новости.

Ранее Газета.ру сообщала, что даже в тех городах, в которых боевые действия официально закончились — в Хомсе, Алеппо и Ракке, — разрушенные районы до сих пор лежат в руинах. Мирные жители восстанавливают разрушенные города своими силами, рассказала жительница Алеппо. Сейчас она вместе с другими жителями занимается ремонтом разрушенной школы.

1 Организация запрещена на территории РФ.