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Десантный корабль ВМФ РФ «Николай Фильченков» вошел в Средиземное море
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    Десантный корабль ВМФ РФ «Николай Фильченков» вошел в Средиземное море

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    Десантный корабль ВМФ РФ «Николай Фильченков» вошел в Средиземное море

    Москва, 14 апреля. Источник сообщил, что большой российский десантный корабль Военно-морского флота РФ «Николай Фильченков» прошел через пролив Босфор и вошел в Средиземное море.

    Сообщается, что корабль следует в сирийский порт Тартус. На его борту находятся бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», а также грузовики «Урал», говорится в микроблоге Twitter Yrk Ik, отслуживающем движение военных кораблей через Босфор.

    Ранее военно-дипломатический источник заявил, что ВМФ России использует базу Тартус для пополнения запасов и ремонтных работ, после этого корабли возвращаются в море.

    Ранее Газета.ру сообщала, что компания Image Satellite International опубликовала спутниковые снимки, из которых следует, что большинство российских боевых кораблей покинули сирийский порт Тартус.

    Автор: Ирина Новикова
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