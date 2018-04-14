Десантный корабль ВМФ РФ «Николай Фильченков» вошел в Средиземное море

Москва, 14 апреля. Источник сообщил, что большой российский десантный корабль Военно-морского флота РФ «Николай Фильченков» прошел через пролив Босфор и вошел в Средиземное море.

Сообщается, что корабль следует в сирийский порт Тартус. На его борту находятся бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», а также грузовики «Урал», говорится в микроблоге Twitter Yrk Ik, отслуживающем движение военных кораблей через Босфор.

#ВМФ Project 1171 #ЧФ BSF Nikolay Filchenkov 152 carried above deck Arzamas Machinery Plant’s BTR-80 APC & GAZ Tigr infantry fighting vehicles during its Mediterranean-bound Bosphorus transit en route to #Tartus #Syria pic.twitter.com/gI9Cc88DcW — Yrk Ik (@YorukIsik) April 13, 2018

Ранее военно-дипломатический источник заявил, что ВМФ России использует базу Тартус для пополнения запасов и ремонтных работ, после этого корабли возвращаются в море.

Ранее Газета.ру сообщала, что компания Image Satellite International опубликовала спутниковые снимки, из которых следует, что большинство российских боевых кораблей покинули сирийский порт Тартус.