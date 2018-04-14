Донбасс: власти ЛНР сообщили о второй попытке прорыва украинских силовиков в республику

Луганск, 14 апреля. Официальный представитель Министерства обороны самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что народная милиция пресекла вторую за сутки попытку прорыва украинских силовиков на территорию.

Согласно имеющейся информации, группа диверсантов при попытке проникнуть на территорию республики, практически сразу наткнулась на установленные специалистами Народной милиции мины.

«Сегодня после первой неудачной попытки ВСУ прорыва наших позиций в районе населенного пункта Желобок, вторая диверсионная группа противника в количестве 14 человек из состава карателей «Айдара» и совершила очередную безумную попытку прорыва наших позиций в районе населенного пункта Сокольники», — пояснил Марочко.

По его словам, в результате столкновения погибли четверо украинских военнослужащих, еще несколько были ранены.

Ранее Газета.ру сообщала, что представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник, комментируя идею о расформировании ДНР и ЛНР, заявил, что самопровозглашенные республики являются стороной переговоров о разрешении конфликта на Украине.