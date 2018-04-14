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Трамп выступает за масштабную атаку против Сирии с ущербом для России — СМИ
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    Трамп выступает за масштабную атаку против Сирии с ущербом для России — СМИ

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    Трамп выступает за масштабную атаку против Сирии с ущербом для России — СМИ

    Вашингтон, 14 апреля. Президент США Дональд Трамп выступает за масштабную атаку против Сирийской Арабской Республики. При этом американский лидер считает необходимым нанести ущерб России и Ирану. Такой информацией располагает The Wall Street Journal.

    По информации издания, хозяин Белого дома выступает за более решительный «ответный» удар по Сирии, чем считают необходимым в Пентагоне.

    «Трамп призывает своих военных советников согласиться на более решительный ответный удар по Сирии, нежели тот, который они считают разумным»,  — пишет газета.

    Однако специалисты американского военного ведомства отговаривают президента,  — отмечает The Wall Street Journal.

    Россия неоднократно подчеркивала недопустимость военных действий против Сирии под надуманными предлогами. В частности, Василий Небензя призывал американцев одуматься и отказаться от очередной военной авантюры,  — напоминает Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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