Вашингтон, 14 апреля. Президент США Дональд Трамп выступает за масштабную атаку против Сирийской Арабской Республики. При этом американский лидер считает необходимым нанести ущерб России и Ирану. Такой информацией располагает The Wall Street Journal.

По информации издания, хозяин Белого дома выступает за более решительный «ответный» удар по Сирии, чем считают необходимым в Пентагоне.

«Трамп призывает своих военных советников согласиться на более решительный ответный удар по Сирии, нежели тот, который они считают разумным», — пишет газета.

Однако специалисты американского военного ведомства отговаривают президента, — отмечает The Wall Street Journal.

Россия неоднократно подчеркивала недопустимость военных действий против Сирии под надуманными предлогами. В частности, Василий Небензя призывал американцев одуматься и отказаться от очередной военной авантюры, — напоминает Газета.ru.