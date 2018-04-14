Меню
Весь мир
Небензя прокомментировал будущую встречу Совбеза ООН по делу Скрипаля
Новости Сирии
Сирия: источник сообщил, что боевики обстреляли окрестности Алеппо
Следующая новость
Загрузка...

    Небензя прокомментировал будущую встречу Совбеза ООН по делу Скрипаля

    46

    Небензя прокомментировал будущую встречу Совбеза ООН по делу Скрипаля

    Нью-Йорк, 14 апреля. Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя назвал будущую встречу СБ ООН по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери продолжением «химического сериала».

    По словам дипломата, Россия готова к запланированному на 18 апреля заседанию Совета Безопасности ООН.

    «На следующей неделе нас ждет еще один эпизод «химического сериала», который будет посвящен Солсбери. Мы ждем его. Я уверен, мы развлечем вас еще большим количеством информации, когда будем обсуждать это», — отметил российский постпред.

    По его словам, между инцидентом в пригороде сирийской столицы, ответственность за который западные страны возложили на Дамаск, и отравлением Скрипалей может быть взаимосвязь.

    Ранее Газета.ру сообщала, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия созовет открытое заседание Совета Безопасности по угрозе мира из-за ситуации в Сирии.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: ВМФ России использует порт Тартус только для пополнения запасов и ремонтных работ

    Сирия: ВМФ России использует порт Тартус только для пополнения запасов и ремонтных работ

    23:52   13 Апреля 2018
    1274
    Радикалы из С14 осквернили памятник Ватутину и напали на ветеранов в центре Киева

    Радикалы из С14 осквернили памятник Ватутину и напали на ветеранов в центре Киева

    19:52   13 Апреля 2018
    601
    Медик из сирийской Думы рассказал подробности о провокации с «химатакой»

    Медик из сирийской Думы рассказал подробности о провокации с «химатакой»

    17:58   13 Апреля 2018
    4935
    Минобороны РФ имеет доказательства провокации с химоружием в Сирии — Конашенков

    Минобороны РФ имеет доказательства провокации с химоружием в Сирии — Конашенков

    17:28   13 Апреля 2018
    2312