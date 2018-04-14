Небензя прокомментировал будущую встречу Совбеза ООН по делу Скрипаля

Нью-Йорк, 14 апреля. Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя назвал будущую встречу СБ ООН по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери продолжением «химического сериала».

По словам дипломата, Россия готова к запланированному на 18 апреля заседанию Совета Безопасности ООН.

«На следующей неделе нас ждет еще один эпизод «химического сериала», который будет посвящен Солсбери. Мы ждем его. Я уверен, мы развлечем вас еще большим количеством информации, когда будем обсуждать это», — отметил российский постпред.

По его словам, между инцидентом в пригороде сирийской столицы, ответственность за который западные страны возложили на Дамаск, и отравлением Скрипалей может быть взаимосвязь.

Ранее Газета.ру сообщала, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия созовет открытое заседание Совета Безопасности по угрозе мира из-за ситуации в Сирии.