Сирия: эксперты ОЗХО в субботу начнут проверку в Думе

Дамаск, 14 апреля. Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в субботу приступят к работе по выяснению ситуации с возможным применением химоружия в сирийской Думе.

Сообщается, что эксперты независимого международного органа должны будут выяснить, действительно ли в Думе произошла химическая атака, как считает ряд западных стран, или же эти сообщения не соответствуют действительности.

По данным осведомленных источников, в четверг из Нидерландов вылетела первая группа специалистов, а вторая присоединилась к ним в пятницу.

Напомним, что в конце прошлой недели Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте.

Ранее Газета.ру сообщала, что Министерство обороны России заявило, что провокация в Сирии была осуществлена под давлением Лондона. В Британии заявление Минобороны о причастности Лондона к химатакам назвали «бесстыдной ложью».