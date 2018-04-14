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Сирия: эксперты ОЗХО в субботу начнут проверку в Думе
Новости Сирии
Сирия: эксперты ОЗХО в субботу начнут проверку в Думе
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    Сирия: эксперты ОЗХО в субботу начнут проверку в Думе

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    Сирия: эксперты ОЗХО в субботу начнут проверку в Думе

    Дамаск, 14 апреля. Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в субботу приступят к работе по выяснению ситуации с возможным применением химоружия в сирийской Думе.

    Сообщается, что эксперты независимого международного органа должны будут выяснить, действительно ли в Думе произошла химическая атака, как считает ряд западных стран, или же эти сообщения не соответствуют действительности.

    По данным осведомленных источников, в четверг из Нидерландов вылетела первая группа специалистов, а вторая присоединилась к ним в пятницу.

    Напомним, что в конце прошлой недели Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. 

    Ранее Газета.ру сообщала, что Министерство обороны России заявило, что провокация в Сирии была осуществлена под давлением Лондона. В Британии заявление Минобороны о причастности Лондона к химатакам назвали «бесстыдной ложью».

    Автор: Ирина Новикова
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