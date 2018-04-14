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ВСУ обстреляли сотрудников «Луганскводы» при инспекции наблюдателей ОБСЕ​​​​​​​
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    ВСУ обстреляли сотрудников «Луганскводы» при инспекции наблюдателей ОБСЕ​​​​​​​

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    ВСУ обстреляли сотрудников «Луганскводы» при инспекции наблюдателей ОБСЕ
    Луганск, 13 апреля. Украинские силовики обстреляли автомобиль предприятия «Лугансквода» в присутствии наблюдателей ОБСЕ, сообщает собственный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

    «Сегодня, 13 апреля, были завершены ремонтно-восстановительные работы на водопроводе Петровском в районе села Обозное. Вооруженные силы Украины отметили восстановление Петровского водозабора, обстреляв автотранспорт предприятия «Лугансквода» и мотостроительную бригаду», — сообщил один из представителей ЛНР в интервью корреспонденту (ФАН).

    В результате обстрела повреждения получил автомобиль, в котором находилась ремонтная бригада. Из-за нарушения режима прекращения огня ремонтно-восстановительные работы были прекращены. Персонал компании «Лугансквода» и наблюдатели представительства ЛНР в СЦКК по счастливой случайности не пострадали.

    Напомним, что с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, но, к сожалению, как и во время предыдущего режима прекращения огня, обстрелы со стороны ВСУ полностью так и не прекратились. 

    Автор: Олег Сорокин
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