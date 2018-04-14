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Трамп и Макрон снова обсудили Сирию по телефону — Белый дом
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    Трамп и Макрон снова обсудили Сирию по телефону — Белый дом

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    Трамп и Макрон снова обсудили Сирию по телефону — Белый дом

    Вашингтон, 14 апреля. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республике в телефонном режиме. Об этом сообщила на традиционном брифинге пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.

    Сандерс был задан вопрос относительно дальнейших действий Вашингтона в контексте обвинений Великобритании в инциденте в Восточной Гуте. Она отметила, что Белый дом продолжает изучать ситуацию и ведет переговоры с союзниками. Чиновник уточнила, что накануне состоялась телефонная беседа Дональда Трампа с Эммануэлем Макроном.

    «Мы продолжаем обсуждения с нашими партнерами и союзниками. Президент говорил с президентом Макроном снова ранее сегодня. Мы продолжаем проводить встречи и дискуссии в Белом доме», — резюмировала Сандерс.

    Ранее Газета.ru сообщала о возможном ударе американских вооруженных сил по сирийским правительственным войскам. Россия неоднократно предостерегала Соединенные Штаты от действий против Сирии под надуманными предлогами. Москва указывают на бездоказательный характер обвинений в адрес Дамаска относительно использования химического оружия.

    Автор: Сергей Свазовский
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