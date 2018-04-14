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Белый дом: Совет нацбезопасности США проведет очередную встречу по Сирии
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    Белый дом: Совет нацбезопасности США проведет очередную встречу по Сирии

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    Белый дом: Совет нацбезопасности США проведет очередную встречу по Сирии

    Вашингтон, 14 апреля. Совет национальной безопасности Соединенных Штатов проведет очередную встречу, в рамках которой будет обсуждаться ситуация в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс.

    «Пройдет еще одна встреча Совета нацбезопасности позднее сегодня на уровне заместителей», — сказала Сандерс.

    Накануне израильский военно-политический эксперт рассказал о том, как Россия не позволила Соединенным Штата нанести безответный удар по Сирийской Арабской Республике. Он отметил, что Москва провела весьма эффективные переговоры с Вашингтоном.

    Также Газета.ru сообщала о готовности России ответить США в случае удара по позициям сирийских правительственных войск.

    Автор: Сергей Свазовский
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