Белый дом: Совет нацбезопасности США проведет очередную встречу по Сирии

Вашингтон, 14 апреля. Совет национальной безопасности Соединенных Штатов проведет очередную встречу, в рамках которой будет обсуждаться ситуация в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс.

«Пройдет еще одна встреча Совета нацбезопасности позднее сегодня на уровне заместителей», — сказала Сандерс.

Накануне израильский военно-политический эксперт рассказал о том, как Россия не позволила Соединенным Штата нанести безответный удар по Сирийской Арабской Республике. Он отметил, что Москва провела весьма эффективные переговоры с Вашингтоном.

Также Газета.ru сообщала о готовности России ответить США в случае удара по позициям сирийских правительственных войск.