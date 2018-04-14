Сирия: САА нашла лабораторию боевиков по производству ядовитых веществ под Дамаском

Дамаск, 14 апреля. Сирийские правительственные войска обнаружили лабораторию боевиков по производству ядовитых веществ в населенном пункте Афрантис пригорода Дамаска Восточная Гута в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает SANA.

Уточняется, что лабораторию удалось обнаружить во время операции по зачистке района от оставшихся террористических формирований. Лаборатория была приспособлена для изготовления всех видов ядовитых веществ

«В ней находится различное необходимое оборудование для процесса создания и смеси порошков для производства запрещенного оружия», — утверждает SANA.

Накануне Соединенные Штаты вступились за Великобританию после обвинений в причастности к имитации химической атаки в Думе.

Россия неоднократно указывала на бездоказательность обвинений Вашингтона в адрес Дамаска. Накануне Василий Небензя предостерег США от ударов по Сирии под надуманными предлогами. Об этом писала Газета.ru.