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Сирия: ВМФ России использует порт Тартус только для пополнения запасов и ремонтных работ
Новости Сирии
Сирия: ВМФ России использует порт Тартус только для пополнения запасов и ремонтных работ
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    Сирия: ВМФ России использует порт Тартус только для пополнения запасов и ремонтных работ

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    Сирия: ВМФ России использует порт Тартус только для пополнения запасов и ремонтных работ
    Москва, 13 апреля. Военно-морской флот России (ВМФ) использует базу в сирийском городе Тартус исключительно для пополнения запасов и произведения ремонтных работ, после чего боевые корабли сразу же возвращаются в море, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

    «Специально для некомпетентных алармистов хочу напомнить, что пункт МТО Тартус в Сирии используется нашим оперативным соединением ВМФ в Средиземном море только для пополнения запасов и мелких ремонтных работ», — заявил собеседник агентства, комментируя различные сообщения СМИ о том, что якобы Россия, опасаясь ударов США, вывела все боевые корабли из порта Тартус.

    По словам источника,  в последнее время боевые корабли и подводные лодки ВМФ России осуществляют непрерывное слежение за ударными кораблями и подводными лодками ВМС США, а также «их союзников по НАТО в Восточной части Средиземного моря».

    Как отметил собеседник агентства, одной из основных задач ВМФ РФ является владение полной информацией о подводной, надводной и воздушной обстановке в восточной части Средиземного моря и тем более это касается «всех случаев приближения и маневрирования кораблей иностранных флотов в ближней морской зоне сирийского Тартуса».

    Автор: Олег Сорокин
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