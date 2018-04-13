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Госдеп США вступился за Великобританию после обвинений в причастности к инциденту в Думе
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    Госдеп США вступился за Великобританию после обвинений в причастности к инциденту в Думе

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    Госдеп США вступился за Великобританию после обвинений в причастности к инциденту в Думе

    Дамаск, 13 апреля. Государственный департамент Соединенных Штатов убежден в непричастности Великобритании к инциденту в сирийском городе Дума. Такое заявление сделала официальный представитель ведомства Хезер Науэрт в ходе брифинга.

    «Это еще проявление того, как Россия берет информацию и пытается все поставить с ног на голову… Великобритания, я уверена, не имеет никакого отношения к этому (инциденту)», — сказала представитель Госдепа, не подкрепив свое мнение какими-либо аргументами.

    Науэрт также в очередной раз бездоказательно обвинила официальный Дамаск в химической атаке, якобы имевшей место в сирийской Думе.

    Ранее министерство обороны России заявило об активном участии Великобритании в имитации химической атаки в Восточной Гуте Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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