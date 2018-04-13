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Госдеп США не ведет с Россией переговоров по ситуации в Сирии на высоком уровне — Науэрт
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    Госдеп США не ведет с Россией переговоров по ситуации в Сирии на высоком уровне — Науэрт

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    Госдеп США не ведет с Россией переговоров по ситуации в Сирии на высоком уровне — Науэрт

    Вашингтон, 13 апреля. Государственный департамент США не ведет с Россией переговоров по ситуации в Сирийской Арабской Республике на высоком уровне. Такое заявление сделала представитель ведомства Хезер Науэрт.

    «Я не знаю, были ли у нас переговоры на высоком уровне с Россией. Возможно, они ведутся на низком уровне», — сказала чиновник.

    Накануне эксперт рассказал, как Москва не позволила американцам нанести безответный удар по Сирии, на что надеялся Вашингтон. Специалист отметил, что Россия не отреагировала на имитацию химической атаки в сирийской Думе, и провела качественные переговоры с Соединенными Штатами Америки.

    Автор: Сергей Свазовский
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