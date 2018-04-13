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Губернатор Вологодской области объявил траур по погибшим в ДТП на трассе А114
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    Губернатор Вологодской области объявил траур по погибшим в ДТП на трассе А114

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    Губернатор Вологодской области объявил траур по погибшим в ДТП на трассе А114

    Вологда, 13 апреля. В связи с гибелью семи человек в результате ДТП при участии микроавтобуса и грузовика на трассе Вологда — Новая Ладога губернатор региона Олег Кувшинников объявил 14 апреля днем траура. Об этом сообщается на сайте губернатора в социальных сетях.

    Кувшинников обратился к главам городов и районов с просьбой отменить все праздничные и развлекательные мероприятия.

    «Принял решение завтра, 14 апреля, объявить на один день на территории региона траур. В этой связи прошу глав городов и районов отменить все праздничные и развлекательные мероприятия», — утверждается в сообщении.

    Также указывается, что губернатор лично выехал на место трагедии.

    Накануне RT сообщала о гибели семи человек в ДТП в Вологодской области.

    Автор: Сергей Свазовский
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