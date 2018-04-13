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Цена на золото продолжает расти из-за неопределенности ситуации в Сирии
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    Цена на золото продолжает расти из-за неопределенности ситуации в Сирии

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    Цена на золото продолжает расти из-за неопределенности ситуации в Сирии
    Москва, 13 апреля. Цена на золото продолжает расти, как следует из данных торгов на биржах. Фактором роста цены на драгоценный металл является неопределенность ситуации в Сирии, сообщает РИА Новости.

    Как пишет агентство Reuters со ссылкой на консультанта Quantitative Commodity Research Питера Фертига, мир вернулся к состоянию холодной войны.

    «Дональд Трамп выразил некоторые сомнения в его вчерашнем утреннем твите, но опасность все еще присутствует… Мы вернулись к состоянию холодной войны», — заявил Фертиг.

    Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что он не называл время, когда коалиция США атакует Сирию: «может быть, очень скоро или совсем не скоро». Это его новое заявление несколько сняло напряженность вокруг ситуации с Сирией, но не более того.

    По словам экспертов, золото традиционно является одним из самых безопасных активов, поэтому в случае любого обострения геополитической обстановки в мире спрос на него растет.

    Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 6,6 доллара, или на 0,49% - до 1348,5 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро поднималась на 1,04% - до 16,645 доллара за унцию.

    Напомним, что на днях президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удар по Сирии после сообщения «Белых касок» о якобы имевшей место «химатаке» в сирийской Думе. При этом ни «каски», ни Трамп не привели никаких доказательств, подтверждающих эти подозрения. В Минобороны РФ назвали это провокацией с целью оправдать военную агрессию против законного правительства Сирии.

    Автор: Олег Сорокин
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