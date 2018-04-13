Сирия: более 700 мирных жителей вернулись домой за сутки

Дамаск, 13 апреля. Более 700 человек вернулись в свои дома в провинциях Идлиб, Хомс и Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Идлиб вернулись 47 человек, в провинции Хомс — 180 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 510 человек», — уточнил руководитель Центра примирения РФ.

Он отметил, что возвращению беженцев во многом способствуют усилия по налаживанию мирной жизни, восстановлению объектов социальной и экономической инфраструктуры.

Евтушенко добавил, что на протяжении суток медицинская помощь была оказана 123 жителям Сирии, в числе которых 95 детей.

Ранее сообщалось о стабилизации ситуации в пригороде Дамаска Восточная Гута Сирийской Арабской Республики.