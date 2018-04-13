Врачи борются за жизнь девушки, выпавшей из окна МГИМО

Москва, 13 апреля. Врачи борются за жизнь девушки, выпавшей из окна Московского государственного института международных отношений на проспекте Вернадского в столице России. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

В настоящее время девушку оперируют в отделении экстренной реанимации Московского городского научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. По информации Федерального агентства новостей, медики оценивают состояние пострадавшей как крайне тяжелое.

Ранее стало известно о падении девушки с четвертого этажа здания МГИМО. По некоторым данным, ее могли вытолкнуть. Однако оперативники пока не подтверждают эти сведения. Достоверно установить причину происшествия предстоит следственным органам.