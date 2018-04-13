«Украина с этой позиции уже не отожмется»: Порошенко нахамил россиянам и получил в ответ
Москва, 13 апреля. Россияне ответили на хамство президента Украины Петра Порошенко в адрес главы российского государства Владимира Путина и граждан страны. Неподобающее поведение украинского политика вызвало оживленную реакцию в социальных сетях.
«Пока Россия примет позицию всего мира, Украина с этой позиции уже не отожмется», — пишет пользователь Святой безвиз.
Накануне Петр Порошенко позволил себе обратиться на «ты» к президенту РФ Владимиру Путину, возложив на него ответственность за конфликт в Донбассе. Кроме того, глава Украины оскорбительно высказался по отношению к россиянам.
«Эскорт — это нечто другое, уважаемые либо не уважаемые россияне», — сказал Порошенко.
Хамство президента Украины не осталось без внимания россиян. Многие связали неадекватное заявление с известной пагубной привычкой политика.
Пятница же...— Добрый Пират (@good_pirater) April 13, 2018
Пользователи социальных сетей не оставили без внимания и попытки Порошенко переложить на президента России ответственность за конфликт в Донбассе.
«Перестаньте стрелять и договоритесь со своим народом, товарищ Порошенко, нечего валить на Путина», — пишет Татаева.
перестаньте стрелять и договоритесь со своим народом ,товарищ Порошенко ,нечего валить на Путина— татаева (@tataeva1955) April 13, 2018