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Политика
«Украина с этой позиции уже не отожмется»: Порошенко нахамил россиянам и получил в ответ
Политика
«Украина с этой позиции уже не отожмется»: Порошенко нахамил россиянам и получил в ответ
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    «Украина с этой позиции уже не отожмется»: Порошенко нахамил россиянам и получил в ответ

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    «Украина с этой позиции уже не отожмется»: Порошенко нахамил россиянам и получил в ответ

    Москва, 13 апреля. Россияне ответили на хамство президента Украины Петра Порошенко в адрес главы российского государства Владимира Путина и граждан страны. Неподобающее поведение украинского политика вызвало оживленную реакцию в социальных сетях.

    «Пока Россия примет позицию всего мира, Украина с этой позиции уже не отожмется», — пишет пользователь Святой безвиз.

    Накануне Петр Порошенко позволил себе обратиться на «ты» к президенту РФ Владимиру Путину, возложив на него ответственность за конфликт в Донбассе. Кроме того, глава Украины оскорбительно высказался по отношению к россиянам.

    «Эскорт — это нечто другое, уважаемые либо не уважаемые россияне», — сказал Порошенко.

    Хамство президента Украины не осталось без внимания россиян. Многие связали неадекватное заявление с известной пагубной привычкой политика.

    Пользователи социальных сетей не оставили без внимания и попытки Порошенко переложить на президента России ответственность за конфликт в Донбассе.

    «Перестаньте стрелять и договоритесь со своим народом, товарищ Порошенко, нечего валить на Путина», — пишет Татаева.

     

    Автор: Сергей Свазовский
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