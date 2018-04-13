Сирия: более 63,5 тысяч боевиков и членов их семей выведены из Восточной Гуты после начала гумоперации

Москва, 13 апреля. Начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что после начала гуманитарной операции из Восточной Гуты в Сирии вышли более 63,5 тысячи боевиков и членов их семей.

По его словам, за прошедшие сутки через гумкоридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин вышли 3508 боевиков незаконного вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам» и членов их семей. Они были доставлены на север провинции Алеппо на 86 автобусах в сопровождении машин скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца и службы безопасности Сирии. Проходя гумкоридор, экстремисты сдали представителям центра 19 единиц вооружения, 7,8 тысячи боеприпасов, 7 ручных гранат и 37 радиостанций.

Напомним, накануне Евтушенко сообщил, что процесс вывода боевиков незаконного вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам» из города Дума Восточной Гуты завершается.