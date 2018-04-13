Меню
Весь мир
Сирия: более 63,5 тысяч боевиков и членов их семей выведены из Восточной Гуты после начала гумоперации
Общество
Врачи борются за жизнь девушки, выпавшей из окна МГИМО
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: более 63,5 тысяч боевиков и членов их семей выведены из Восточной Гуты после начала гумоперации

    188

    Сирия: более 63,5 тысяч боевиков и членов их семей выведены из Восточной Гуты после начала гумоперации

    Москва, 13 апреля. Начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что после начала гуманитарной операции из Восточной Гуты в Сирии вышли более 63,5 тысячи боевиков и членов их семей.

    По его словам, за прошедшие сутки через гумкоридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин вышли 3508 боевиков незаконного вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам» и членов их семей. Они были доставлены на север провинции Алеппо на 86 автобусах в сопровождении машин скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца и службы безопасности Сирии. Проходя гумкоридор, экстремисты сдали представителям центра 19 единиц вооружения, 7,8 тысячи боеприпасов, 7 ручных гранат и 37 радиостанций.

    Напомним, накануне Евтушенко сообщил, что процесс вывода боевиков незаконного вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам» из города Дума Восточной Гуты завершается.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Радикалы из С14 осквернили памятник Ватутину и напали на ветеранов в центре Киева

    Радикалы из С14 осквернили памятник Ватутину и напали на ветеранов в центре Киева

    19:52   13 Апреля 2018
    382
    Медик из сирийской Думы рассказал подробности о провокации с «химатакой»

    Медик из сирийской Думы рассказал подробности о провокации с «химатакой»

    17:58   13 Апреля 2018
    3585
    Минобороны РФ имеет доказательства провокации с химоружием в Сирии — Конашенков

    Минобороны РФ имеет доказательства провокации с химоружием в Сирии — Конашенков

    17:28   13 Апреля 2018
    1650
    «Защитите нас от Киева»: в годовщину начала АТО в Луганске прошел митинг у здания ОБСЕ

    «Защитите нас от Киева»: в годовщину начала АТО в Луганске прошел митинг у здания ОБСЕ

    16:49   13 Апреля 2018
    603