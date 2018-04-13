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Глава Минтранса РФ назвал дату запуска движения грузовиков по Крымскому мосту
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    Глава Минтранса РФ назвал дату запуска движения грузовиков по Крымскому мосту

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    Глава Минтранса РФ назвал дату запуска движения грузовиков по Крымскому мосту

    Красноярск, 13 апреля. Движение грузовиков по Крымскому мосту начнется осенью этого года, заявил министр транспорта Максим Соколов.

    «В полном объеме (автомобильное движение — прим. ФАН) откроется, как и планировалось, до конца 2018 года. Осенью 2018 года, скажем так, пойдут грузовики и полугрузовые автомобили», — рассказал он журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума.

    Ранее Минтранс РФ сообщал, что в мае по крымскому мосту поедут легковые автомобили и автобусы, а позже — большегрузный транспорт. Отметим, что изначально движение автомобилей по мосту было запланировано на декабрь 2018 года.

    Напомним, что длина железнодорожной части крымского моста составит 18,1 км, длина автомобильной части —16,9 км., высота конструкции — 80 метров. Мост будет иметь четыре полосы для машин и две железнодорожных ветки.

    Автор: Антон Соколов
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