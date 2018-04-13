Глава Пентагона испугался ответа России и призвал Трампа повременить с ударом в Сирии

Вашингтон, 13 апреля. Министр обороны США Джеймс Мэттис призвал президента страны Дональда Трампа действовать осторожно, принимая решение о нанесении удара по Сирии. По его словам, подобные действия могут усугубить конфликт западных стран с Россией и Ираном, что спровоцирует Москву на жесткий ответ.

В связи с этим Мэттис предложил Трампу повременить с ударом, пока США не получат доказательства «химатаки» в Думе и одобрение со стороны своих союзников.

«Мы пытаемся остановить убийство невинных людей. Но на стратегическом уровне все сводится к тому, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля, если вы понимаете, к чему я клоню», — отметил министр, выступая на заседании палаты представителей Сената США.

Напомним, что на днях президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удар по Сирии после сообщения «Белых касок» о якобы имевшей место «химатаке» в сирийской Думе. При этом ни «каски», ни Трамп не привели никаких доказательств, подтверждающих эти подозрения. В Минобороны РФ назвали это провокацией с целью оправдать военную агрессию против законного правительства Сирии.