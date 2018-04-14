Сирия итоги за сутки на 14 апреля 06.00: «Ахрар аш-Шам» захватила ряд штабов ССА в Идлибе, САА отбила атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 14 апреля. В Идлибе идут бои между «Ахрар аш-Шам» и ССА, САА отбила атаку ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, в Ракке ополченцы обстреляли позиции ВС США. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают операцию САА против «Ан-Нусры» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций боевиков в Латакии и Идлибе, при поддержке ВКС РФ атаковали позиции «Тахрир аш-Шам» в Хаме, отбили атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: пыталось атаковать позиции САА в Хомсе и Дейр-эз-Зоре, казнило мирного жителя Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: вела бои с ИГ в Даръа.

«Ахрар аш-Шам»: захватила несколько штабов ССА в Идлибе.

«Файлак ар-Рахман»: присоединилась к САА в Восточной Гуте.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит «Ахрар аш-Шам» в Идлибе, арестовывает бойцов SDF в Африне, потеряла двоих боевиков в Эль-Кунейтре и двоих командиров в Даръа.

Курды: провоцируют вооруженные столкновения с местным населением Ракки.

Провинция Дамаск

1200 боевиков группировки «Файлак ар-Рахман» присоединились к Сирийской арабской армии (САА) в Восточной Гуте. Об этом писал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Zinvor).

Местный источник в провинции Дамаск сообщал в своем микроблоге в Twitter (@jisrtv), что российская военная полиция развернула контрольно-пропускной пункт в городе Дума. Напомним, при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии правительственные войска заключили соглашение с боевиками «Джейш аль-Ислам», которые базировались в городе. Вчера Дума была полностью освобождена от радикальных исламистов. Информационное агентство Damascus Now передавало в сети Telegram (@damascus_now_ar), что часть боевиков будут отправлены в Саудовскую Аравию и Йемен. Соответствующее заявление сделал посол Сирии в ООН Башар Джафари.

К югу от сирийской столицы продолжались вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства». Об этом писало информационное агентство Al-Masdar News. Напомним, радикальные исламисты базируются в районе лагеря беженцев Ярмук.

Провинция Латакия

На севере провинции Латакия возобновились перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что правительственные войска вели ракетный обстрел пунктов дислокации исламистов в Курдских горах.

Ранее расположения армии Башара Асада в этой части региона подверглись обстрелу со стороны радикальной коалиции «Джебхат Тахрир Сурия». Напомним, что север провинции входит в зону деэскалации сирийского конфликта.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что боевики Сирийской свободной армии (ССА), захватившие курдских кантон Африн, начали проводить масштабные аресты членов Демократических сил Сирии (SDF).

Накануне в городе Азаз, где базируются протурецкие военизированные формирования, прогремел взрыв. В результате инцидента погибло не менее шести человек, еще порядка 10 мирных жителей получили ранения. Боевики ССА обвинили в организации теракта бойцов курдского ополчения.

Провинция Хомс

Разрозненные группировки «Исламского государства» пытались атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) и союзных сил к югу от города Эль-Карьятейн, передавал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@sayed_ridha). Военный Twitter-канал (@IvanSidorenko1) писал, что правительственные войска САР отразили нападение радикальных исламистов. Кроме того, по сведениям автора публикации, банда ИГИЛ1 понесла значительные потери в перестрелках с САА.

По сведениям российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, в течение суток 200 мирных жителей провинции Хомс вернулись в свои дома.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@Terror_Monitor), что банды ИГИЛ пытались атаковать расположения проправительственных сил недалеко от Абу Кемаля. Подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство «Аль-Амак» писало, что радикалы повредили бульдозер Сирийской арабской армии (САА), однако никакого подтверждения этой информации не поступало.

Напомним, отряды ИГ продолжают скрываться на захваченных проамериканскими Демократическими силами Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор и совершают набеги на позиции армии САР.

Провинция Даръа

Террористы подконтрольной «Исламскому государству» группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид» казнили мирного жителя провинции Даръа, писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Terror_Monitor). Автор публикации отмечает, что причиной для расправы стали подозрения в вероотступничестве.

В юго-западной части региона продолжались бои между ИГИЛовцами и «Тахрир аш-Шам». Главари ИГ стремятся захватить контроль над населенным пунктом Нава, который является стратегически важным транспортным узлом между позициями ИГИЛ на западе провинции и в районе Голанских высот в соседней Эль-Кунейтре.

Также на западе региона в боях с ИГ было ликвидировано два командира Сирийской свободной армии (ССА). Об этом писал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@abkarimshacur).

Провинция Идлиб

Боевики группировки «Ахрар аш-Шам» атаковали опорные пункты формирования «Джейш аль-Изза», входящего в состав Сирийской свободной армии (ССА), недалеко от города Хан Шейхун в южной части провинции Идлиб. Об этом писало информационное агентство Al-Masdar News. Военный источник передавал в сети Telegram (@damascus_now_ar), что «Ахрар аш-Шам» захватила несколько штабов ССА.

Также на юге провинции продолжались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и «Тахрир аш-Шам». По сведениям Twitter-канала (@anteebah_alSham), САА вела артобстрел позиций радикальных исламистов в окрестностях Аль-Хобейта.

В конце дня на западе провинции Идлиб прогремел взрыв. По сведениям местного Telegram-канала (@NRVR11), сдетонировало взрывное устройство, заложенное недалеко от завода по производству консервов. Никто не пострадал.

Провинция Ракка

Бойцы «Народного сопротивления Ракки» обстреляли позиции ВС США неподалеку от Айн-Иссы. Об этом писал военный источник в сети Telegram (@hasansofan).

Ранее столкновения между местными ополченцами и бойцами Демократических сил Сирии (SDF) отмечались в районе населенного пункта Хатин. Также недавно бойцы отрядов сопротивления подняли сирийский флаг над административным центром провинции, обозначив свою приверженность правительству Башара Асада. Напомним, «Народное сопротивление Ракки» появилось после нескольких вооруженных столкновений между проамериканскими SDF и мирным населением региона.

Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@suriye_u_a_d), что ВС Турции открыли огонь по опорным пунктам Демократических сил Сирии (SDF) к востоку от Тель-Абьяда.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжалась операция ВКС РФ и правительственных войск САР против террористов «Джебхат ан-Нусры»1. Информационное агентство Smart News Agency писало, что Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием российской авиации вела артиллерийский обстрел пунктов дислокации радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» недалеко от города Аль-Латамина и населенного пункта Талаф.

Ранее под огнем артиллерии САА оказались позиции боевиков формирования «Джебхат Фатх аш-Шам»1 в окрестностях деревень Таль Хаваш и Аль Хамират.

В окрестностях населенного пункта Аж Жомакие были зафиксированы ожесточенные боестолкновения между САА и незаконными вооруженными формированиями. О перестрелках писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Провинция Эль-Кунейтра

Информационное агентство Damascus Now передавало в сети Telegram (@damascus_now_ar), что в районе деревни Гадир аль-Бустан взорвался автомобиль Сирийской свободной армии (ССА). Ликвидировано двое боевиков, находившихся в машине.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал на своем сайте, что в районе населенного пункта Джибата аль-Хашаб зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями.

Ирак

В районе города Самарра на севере Ирака похороны бойцов правительственных сил Ирака подверглись нападению террористов «Исламского государства», передавало информационное агентство I24 News. В результате неожиданной атаки радикальных исламистов погибло 16 человек и еще 14 - получили тяжелые ранения.

В течение дня на сирийско-иракской границе отмечались боестолкновения между отрядами ополчения «Хашд аш-Шааби» и террористами «Исламского государства», которые скрываются на занимаемой Демократическими силами Сирии (SDF) части сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом писало информационное агентство Iraqi News.

Вечером подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство «Аль-Амак» писало, что террористы напали на позиции «Хашд аш-Шааби» в провинции Дияла. Сообщение опубликовал военный источник в социальной сети Twitter (@Terror_Monitor).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)