Минпромторг готовит вопросы к докладу ОЗХО по делу Скрипаля

Москва, 13 апреля. У Минпромторга РФ вызывает множество вопросов доклад ОЗХО по делу отравленного в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а точнее формат и наполнение документа.

«Наши вопросы и комментарии к документу будут подготовлены в кратчайшие сроки по результатам совместной проработки с профильными ведомствами и экспертным сообществом», — отметили в ведомстве.

Как рассказали в российском министерстве, в докладе отмечается, что ученые Оборонной научно-технологической лаборатории в Портон-Дауне проинформировали техническую группу ОЗХО о структуре химического вещества.

«Отмечено, что это вещество не входит в перечни веществ, контролируемых Конвенцией о запрещении химического оружия», — резюмировали в ведомстве, передает ТАСС.

Напомним, ранее российский посол в Лондоне Александр Яковенко заявил, что есть основания предполагать похищение Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.