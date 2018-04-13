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Минпромторг готовит вопросы к докладу ОЗХО по делу Скрипаля
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    Минпромторг готовит вопросы к докладу ОЗХО по делу Скрипаля

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    Минпромторг готовит вопросы к докладу ОЗХО по делу Скрипаля

    Москва, 13 апреля. У Минпромторга РФ вызывает множество вопросов доклад ОЗХО по делу отравленного в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а точнее формат и наполнение документа.

    «Наши вопросы и комментарии к документу будут подготовлены в кратчайшие сроки по результатам совместной проработки с профильными ведомствами и экспертным сообществом», — отметили в ведомстве.

    Как рассказали в российском министерстве, в докладе отмечается, что ученые Оборонной научно-технологической лаборатории в Портон-Дауне проинформировали техническую группу ОЗХО о структуре химического вещества.

    «Отмечено, что это вещество не входит в перечни веществ, контролируемых Конвенцией о запрещении химического оружия», — резюмировали в ведомстве, передает ТАСС.

    Напомним, ранее российский посол в Лондоне Александр Яковенко заявил, что есть основания предполагать похищение Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

    Автор: Тимур Румянцев
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