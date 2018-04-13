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Sky News отключил эксперта, заявившего о непричастности Асада к инциденту в Думе
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    Sky News отключил эксперта, заявившего о непричастности Асада к инциденту в Думе

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    Sky News отключил эксперта, заявившего о непричастности Асада к инциденту в Думе

    Лондон, 13 апреля. Британский телеканал Sky News прервал выступление эксперта, который заявил о том, что президент Сирии Башар Асад, вероятнее всего, непричастен к инциденту в Думе.

    Британский отставной генерал Джонатан Шоу, который командовал подразделениями королевских ВВС в Ираке, выступая в эфире Sky News, выразил сомнения в том, что за событиями в сирийской Думе действительно стоял Асад. По его словам, у сирийской армии не было мотива для того, чтобы устраивать химатаку в Восточной Гуте, поскольку она и так демонстрирует успехи в борьбе с боевиками.

    «Я полагаю, что мы кое-что упускаем из вида. А именно — какой же мотив мог толкнуть Сирию на химическую атаку в это время и в этом месте. Сирийцы ведь побеждают. Асад выиграл эту войну, и нам надо это принять. И вдруг мы получаем химическую атаку», — отметил генерал.

    Шоу хотел продолжить свою мысль, однако ведущая прервала его со словами: «Простите, нам очень жаль,  но мы должны прерваться».

    Ранее министерство обороны РФ заявило, что имеет доказательства того, что «химатака» в Думе была заранее спланированной провокацией, за которой стояла Великобритания. В военном ведомстве отметили, что распространив постановочные кадры «жертв химатаки» через организацию «Белые каски», Лондон хотел использовать это как предлог для американского удара по Сирии.  

    Автор: Антон Соколов
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