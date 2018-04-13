Сирия новости 13 апреля 22.30: ИГ уничтожило двух главарей ССА в Даръа, в Идлибе прогремел взрыв

Сирия, 13 апреля. В столкновениях с ИГ1 в Даръа ликвидированы двое главарей ССА, на западе Идлиба прогремел взрыв, перестрелки между САА и боевиками в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают операцию САА против «Джебхат ан-Нусры»1 в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведет обстрел позиций боевиков в Хаме.

«Исламское государство»1: ведет бои с ССА в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит ИГ в Даръа.

«Ахрар аш-Шам»: атаковала позиции ССА в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла двух командиров в Даръа, потеряла несколько штабов в Идлибе.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Damascus Now передает в сети Telegram (@damascus_now_ar), что часть боевиков, выведенных из города Дума Восточной Гуты, будут отправлены в Саудовскую Аравию и Йемен. Соответствующее заявление сделал посол Сирии в ООН Башар Джафари.

Напомним, командование Сирийской арабской армии (САА) при содействии специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии заключили соглашение с главарями «Джейш аль-Ислам». В соответствии с достигнутой договоренностью, боевики сдают оружие и оставляют свои позиции в Думе, получая возможность уехать в безопасные районы.

Провинция Даръа

В западной части провинции Даръа продолжаются боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и связанной с «Исламским государством» группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@abkarimshacur), что ИГИЛовцы ликвидировали двух командиров «свободной армии».

Ранее сообщалось, что на юго-западе региона идут бои между ИГ и «Тахрир аш-Шам». В эпицентре противостояния находится населенный пункт Нава.

Провинция Идлиб

На западе провинции Идлиб прогремел взрыв. По сведениям местного Telegram-канала (@NRVR11), сдетонировало взрывное устройство, заложенное недалеко от завода по производству консервов. Никто не пострадал.

В южной части региона развивается вооруженный конфликт между «Ахрар аш-Шам» и Сирийской свободной армией (ССА). Напомним, боевики захватили несколько штабов ССА в окрестностях Хан Шейхуна. Перестрелки между радикалами продолжаются.

Провинция Хама

В окрестностях населенного пункта Аж Жомакие зафиксированы ожесточенные боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. О перестрелках пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

В северной части региона продолжается операция ВКС РФ и САА против террористов «Джебхат ан-Нусры». Ранее сообщалось, что российская авиация и правительственные войска САР бьют по радикалам в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты.

Ирак

Подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство «Аль-Амак» пишет, что террористы напали на позиции «Хашд аш-Шааби» в провинции Дияла. Сообщение опубликовал военный источник в социальной сети Twitter (@Terror_Monitor).

Ранее сообщалось, что бойцы народного ополчения уничтожили нескольких боевиков ИГИЛ1 в районе сирийско-иракской границы. По сведениям местных источников, «Хашд аш-Шааби» продолжает вести артиллерийский обстрел позиций ИГИЛовцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)