Британия похвасталась перед Россией в ООН расходами на «гумпомощь» в Сирии

Нью-Йорк, 13 апреля. Власти Великобритании заявили, что потратили на гуманитарную помощь жителям Сирии в 30 раз больше, чем Россия. Об этом сказала постоянный представитель Соединенного Королевства Карен Пирс, выступая на заседании Совбеза ООН.

«Посол РФ рассказал о том, что Россия делает в Сирии. Он думал, что мне неудобно будет это слышать. Мне не неудобно указать на то, что Россия предоставила 5,5 млн долларов, а Великобритания — 160 млн. Это часть взноса в общей сложности 3,5 млрд», — отметила она.

Пирс добавила, что, возможно, российскому послу при ООН будет неудобно это слышать.

Напомним, что 5,5 млн долларов, выделенные Россией на предоставление жителям Сирии гуманитарной помощи, является всего лишь одной из разовых выплат, а не общей суммой.

Примечателен также тот факт, что до сих пор точно не установлено, на что идут выделяемые Великобританией средства, которые официально предназначены для закупки продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

Британская телекомпания «Би-Би-Си» ранее сообщила, что часть денег на «гумпомощь» уходила экстремистским организациям. Известны случаи, когда местная полиция получала деньги наличными, а затем передавали их террористам, контролирующим тот или иной район.