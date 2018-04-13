Командующий национальной армией Ливии скончался в Париже

Москва, 13 апреля. В Париже скончался Халифа Хафтар — командующий Ливийской национальной армией. Как стало известно, маршалу было 75 лет.

«Поступает информация о его кончине», — сообщил журналистам источник в Триполи.

О госпитализации маршала ранее сообщала французская газета Monde со ссылкой на источники. По некоторой информации, у Хафтара случился инсульт, что потребовало немедленного лечения, передает РИА Новости.

Изначально военные опровергали информацию о болезни фельдмаршала, затем они начали воздерживаться от комментариев.

Силы Хафтара контролируют в Ливии восточные и ряд южных районов, в то время как в Триполи действуют президентский совет и правительство национального согласия. Дробление страны произошло после свержения в 2011 году Муаммара Каддафи.

Ранее сообщалось, что бывшая супруга экс-президента Южно-Африканской Республики Нельсона Манделы Винни скончалась в возрасте 81 года.