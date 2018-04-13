Командующий национальной армией Ливии скончался в Париже
Москва, 13 апреля. В Париже скончался Халифа Хафтар — командующий Ливийской национальной армией. Как стало известно, маршалу было 75 лет.
«Поступает информация о его кончине», — сообщил журналистам источник в Триполи.
О госпитализации маршала ранее сообщала французская газета Monde со ссылкой на источники. По некоторой информации, у Хафтара случился инсульт, что потребовало немедленного лечения, передает РИА Новости.
Изначально военные опровергали информацию о болезни фельдмаршала, затем они начали воздерживаться от комментариев.
Just In: #Libya's warlord Khalifa #Haftar has died, diplomatic sources confirm pic.twitter.com/nbHD63Y1kh— The Libya Observer (@Lyobserver) April 13, 2018
Силы Хафтара контролируют в Ливии восточные и ряд южных районов, в то время как в Триполи действуют президентский совет и правительство национального согласия. Дробление страны произошло после свержения в 2011 году Муаммара Каддафи.
Ранее сообщалось, что бывшая супруга экс-президента Южно-Африканской Республики Нельсона Манделы Винни скончалась в возрасте 81 года.