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Командующий национальной армией Ливии скончался в Париже
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    Командующий национальной армией Ливии скончался в Париже

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    Командующий национальной армией Ливии скончался в Париже

    Москва, 13 апреля. В Париже скончался Халифа Хафтар — командующий Ливийской национальной армией. Как стало известно, маршалу было 75 лет.

    «Поступает информация о его кончине», — сообщил журналистам источник в Триполи.

    О госпитализации маршала ранее сообщала французская газета Monde со ссылкой на источники. По некоторой информации, у Хафтара случился инсульт, что потребовало немедленного лечения, передает РИА Новости.

    Изначально военные опровергали информацию о болезни фельдмаршала, затем они начали воздерживаться от комментариев.

    Силы Хафтара контролируют в Ливии восточные и ряд южных районов, в то время как в Триполи действуют президентский совет и правительство национального согласия. Дробление страны произошло после свержения в 2011 году Муаммара Каддафи.

    Ранее сообщалось, что бывшая супруга экс-президента Южно-Африканской Республики Нельсона Манделы Винни скончалась в возрасте 81 года

    Автор: Тимур Румянцев
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