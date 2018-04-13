Москва, 13 апреля. Россия не оставила Соединенным Штатам шансов для безответного удара по Сирийской Арабской Республике, благодаря принципиальной позиции и успешным переговорам с Вашингтоном. Такое мнение высказал израильский эксперт по военно-политическим вопросам и международной политике Яков Кедми.

Он подчеркнул, что Россия не стала реагировать на «фестиваль в Сирии», целью которого была имитация химической атаки. Эксперт подчеркнул бездоказательность обвинений в адрес официального Дамаска в связи с якобы имевшей место химической атакой в Сирии.

«Если нет людей, если нет имен, если нет трупов, которые поражены хлором, значит, ничего не было», — сказал Кедми, слова которого цитирует ФБА «Экономика сегодня».

Ранее российские дипломаты неоднократно предостерегали Вашингтон от действий против Дамаска по надуманным предлогам.