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Россия не позволила США нанести безответный удар по Сирии — эксперт
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    Россия не позволила США нанести безответный удар по Сирии — эксперт

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    Россия не позволила США нанести безответный удар по Сирии — эксперт

    Москва, 13 апреля. Россия не оставила Соединенным Штатам шансов для безответного удара по Сирийской Арабской Республике, благодаря принципиальной позиции и успешным переговорам с Вашингтоном. Такое мнение высказал израильский эксперт по военно-политическим вопросам и международной политике Яков Кедми.

    Он подчеркнул, что Россия не стала реагировать на «фестиваль в Сирии», целью которого была имитация химической атаки. Эксперт подчеркнул бездоказательность обвинений в адрес официального Дамаска в связи с якобы имевшей место химической атакой в Сирии.

    «Если нет людей, если нет имен, если нет трупов, которые поражены хлором, значит, ничего не было», — сказал Кедми, слова которого цитирует ФБА «Экономика сегодня».

    Ранее российские дипломаты неоднократно предостерегали Вашингтон от действий против Дамаска по надуманным предлогам.

    Автор: Сергей Свазовский
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