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Весь мир
Стали известны подробности задержания 76-летней россиянки-инвалида в Германии
Весь мир
Стали известны подробности задержания 76-летней россиянки-инвалида в Германии
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    Стали известны подробности задержания 76-летней россиянки-инвалида в Германии

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    Стали известны подробности задержания 76-летней россиянки-инвалида в Германии

    Мюнхен, 13 апреля. Власти Германии задержали 76-летнюю россиянку в инвалидном кремле в аэропорту Мюнхена.

    Как сообщил Федеральному агентству новостей источник, знакомый с ситуацией, поводом для задержания стало нарушение визового режима. Женщина получала визу на въезд во Францию, а въехала на территорию Германии.

    Предполагается, что в скором времени россиянке выдадут протокол о нарушении визового режима, после чего ей позволят покинуть Мюнхен тем рейсом, на который она была зарегистрирована. Дежурный российский дипломат уже едет в аэропорт, он проследит за тем, чтобы женщину освободили до вылета ее самолета, рассказал собеседник агентства.

    Автор: Алексей Громов
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