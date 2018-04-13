Стали известны подробности задержания 76-летней россиянки-инвалида в Германии

Мюнхен, 13 апреля. Власти Германии задержали 76-летнюю россиянку в инвалидном кремле в аэропорту Мюнхена.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник, знакомый с ситуацией, поводом для задержания стало нарушение визового режима. Женщина получала визу на въезд во Францию, а въехала на территорию Германии.

Предполагается, что в скором времени россиянке выдадут протокол о нарушении визового режима, после чего ей позволят покинуть Мюнхен тем рейсом, на который она была зарегистрирована. Дежурный российский дипломат уже едет в аэропорт, он проследит за тем, чтобы женщину освободили до вылета ее самолета, рассказал собеседник агентства.