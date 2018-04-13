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«Уинстон Черчилль» с «томагавками» пополнил группировку ВМС США в Средиземное море
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    «Уинстон Черчилль» с «томагавками» пополнил группировку ВМС США в Средиземное море

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    «Уинстон Черчилль» с «томагавками» пополнил группировку ВМС США в Средиземное море

    Вашингтон, 13 апреля. Эсминец с управляемым ракетным вооружением класса «Арли Берк» «Уинстон Черчилль» ВМС США пополнил группу кораблей в Средиземном море. Об этом говорится в сообщении командования 6-го флота ВМС США.

    Согласно приведенной информации, корабль вошел в зону операций 6-го флота США 10 апреля 2018 года для «передового военно-морского присутствия в районе операций 6-го флота США», повышения региональной стабильности и проведения планового развертывания в поддержку интересов морской безопасности США.

    По данным из открытых источников, на борту эсминца может находиться до 90 крылатых ракет «Томагавк».

    Напомним, ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем «Гарри Трумэн», покинула в эту среду порт приписки Норфолк, штат Вирджиния, и направилась в район Ближнего Востока. 

    Автор: Тимур Румянцев
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