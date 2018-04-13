Главы ливийских спецслужб в Москве обсуждают с российскими коллегами борьбу с терроризмом

Москва, 13 апреля. Главы спецслужб Ливии в Москве обсуждают вопросы борьбы с терроризмом на ближнем Востоке с российскими коллегами. Об этом сообщил дипломатический источник.

Отмечается, что ливийская сторона выражает заинтересованность в сотрудничестве и кооперации с Российской Федерацией в противостоянии терроризму на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Известно также, что в ходе обсуждения стороны сосредоточились на поиске правовых и организационных инструментов, которые позволят наладить более эффективное взаимодействие в борьбе с международным терроризмом.

«Ливийская сторона проявила интерес в обмене информацией с российскими специальными службами с целью предотвращения международной террористической угрозы», — цитирует источник РИА Новости.

Ранее в Госдуме РФ напомнили США об ответственности за раздробленность Югославии и Ливии.