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Главы ливийских спецслужб в Москве обсуждают с российскими коллегами борьбу с терроризмом
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    Главы ливийских спецслужб в Москве обсуждают с российскими коллегами борьбу с терроризмом

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    Главы ливийских спецслужб в Москве обсуждают с российскими коллегами борьбу с терроризмом

    Москва, 13 апреля. Главы спецслужб Ливии в Москве обсуждают вопросы борьбы с терроризмом на ближнем Востоке с российскими коллегами. Об этом сообщил дипломатический источник.

    Отмечается, что ливийская сторона выражает заинтересованность в сотрудничестве и кооперации с Российской Федерацией в противостоянии терроризму на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

    Известно также, что в ходе обсуждения стороны сосредоточились на поиске правовых и организационных инструментов, которые позволят наладить более эффективное взаимодействие в борьбе с международным терроризмом.

    «Ливийская сторона проявила интерес в обмене информацией с российскими специальными службами с целью предотвращения международной террористической угрозы», — цитирует источник РИА Новости.

    Ранее в Госдуме РФ напомнили США об ответственности за раздробленность Югославии и Ливии.

    Автор: Сергей Свазовский
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