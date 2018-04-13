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Лондон ответил на обвинения Минобороны РФ в причастности к провокации в Сирии
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    Лондон ответил на обвинения Минобороны РФ в причастности к провокации в Сирии

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    Лондон ответил на обвинения Минобороны РФ в причастности к провокации в Сирии

    Нью-Йорк, 13 апреля. Власти Великобритании отрицают выдвинутые Россией обвинения о причастности Лондона к организации провокации в сирийской Думе. Об этом в пятницу заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс.

    Она заявила, что Соединенное Королевство «не вовлечено и никогда не будет вовлечено в применение химического оружия». Аналогичное заявление сделали в британском МИД. Там обвинения России назвали «дикими» и отметили, что Москва пытается защитить президента Сирии Башара Асада.

    «Эти обвинения из Москвы — лишь очередные из целого ряда диких обвинений от России, которая также говорила, что химатаки не было вовсе», — пояснили РИА Новости в дипломатическом ведомстве.

    Напомним, что в понедельник президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести ракетные удары по Сирии после сообщения «Белых касок» о «химатаке», которая якобы произошла в сирийской Думе. При этом ни Вашингтон, ни «каски» не предоставили никаких доказательств.

    Министерство обороны РФ заявило, что имеет данные, которые свидетельствуют о том, что история с «химатакой» была заранее спланированной провокацией, за которой стояла Великобритания. Целью провокации было создать повод для военной агрессии США против Сирии.

    Автор: Антон Соколов
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