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Путин поручил правительству усилить ответственность за нападение на медиков
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    Путин поручил правительству усилить ответственность за нападение на медиков

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    Путин поручил правительству усилить ответственность за нападение на медиков

    Москва, 13 апреля.  Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать меры, направленные на усиление ответственности за нападение на врачей во время исполнения ими профессиональных обязанностей. Об сообщает ТАСС.

    Агентство уточняет, что соответствующее распоряжение главы государства содержится в числе поручений, подготовленных по результатам встречи с представителями сферы отечественного здравоохранения, состоявшейся в Санкт-Петербурге 16 марта.

    «Установить ответственность за совершение действий, препятствующих осуществлению медицинскими работниками профессиональной деятельности», — указывается в поручении Путина.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о главных итогах встречи Путина с медиками. В частности сообщалось о выделении 10 млрд рублей на переоснащении детских медицинских учреждений.

    Автор: Сергей Свазовский
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