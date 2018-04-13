«Русал» отказался от дуэли за «Норникель» из-за санкций

Москва, 13 апреля. Объединенная компания «Русал» Олега Дерипаски отказалась от «дуэли» с совладельцем российской горно-металлургической компанией «Норильский никель» Владимиром Потаниным за пакет «Норникеля». Как говорится в сообщении «Русала», это объясняется тем, что Дерипаска и его структуры попали под санкции Минфина США.

«Компания считает, что запрос на мандат касательно потенциальной процедуры shoot out в настоящее время не соответствует интересам компании и акционеров», — отметили в «Русале».

Ранее Потанин отказался от борьбы с «Русалом» за «Норникель» через «русскую рулетку»

«Судьба компании, подобной «Норникелю», который так важен для экономики страны, не должна решаться игрой в рулетку», — сказал он.

Объединенная компания «Русал» — один из крупнейших производителей алюминия, глинозема и фольги в мире. Активы компании расположены в 20 государствах.