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Rio Tinto готовится объявить форс-мажор по ряду контрактов из-за санкций США
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    Rio Tinto готовится объявить форс-мажор по ряду контрактов из-за санкций США

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    Rio Tinto готовится объявить форс-мажор по ряду контрактов из-за санкций США

    Москва, 13 апреля. Австралийско-британский горно-металлургический концерн Rio Tinto собирается объявить форс-мажор по контрактам с «Русалом» после того, как США наложили санкции на российскую компанию.

    Речь, в частности, идет о соглашении по поставке бокситов для завода «Русала» в Ирландии и контрактов на добычу алюминия для заводов Rio Tinto во Франции и Исландии. В Rio Tinto добавили, что предприятие в настоящее время работает над тем, чтобы свести к минимуму любые сбои в поставках.

    Напомним, что США на прошлой неделе расширили список санкций против РФ, добавив в него ряд новых имен (в основном госслужащие и представители крупного бизнеса), а также наименований компаний. Так, под санкции попали компании En+ Group, «Базовый элемент» и «Русал», подконтрольные Олегу Дерипаске. После этого руководство Rio Tinto объявило, что компания будет полностью соблюдать режим санкций.

     

    Автор: Антон Соколов
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