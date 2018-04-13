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Порошенко ответили на призыв лишить Россию права вето в ООН
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    Порошенко ответили на призыв лишить Россию права вето в ООН

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    Порошенко ответили на призыв лишить Россию права вето в ООН

    Киев, 13 апреля. Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости реформировать ООН, чтобы лишить Россию права вето. Он также призвал повысить эффективность НАТО и других военных союзов.

    «ООН нуждается в немедленном реформировании. Надо лишить страну-агрессора права вето. Также нужно повысить эффективность других безопасности союзов, в том числе НАТО. И шире открыть двери для Украины для объединения по безопасности», — отметил он.

    Пользователи соцсетей обрушились на Порошенко с критикой, напомнив ему, что право вето было получено Россией не просто так, а ценой жизни советских солдат.

    «Право вето добыли 27 млн советских граждан погибших за родину. И только они могут его забрать», — пишут в комментариях.

    «Для начала газ перестань воровать и деньги верни», — отмечает другой пользователь.

    А один из комментаторов при упоминании Порошенко «страны-агрессора» уточнил: «Это требование страны-коррупционера?».

     

    Автор: Алексей Громов
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