Порошенко ответили на призыв лишить Россию права вето в ООН

Киев, 13 апреля. Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости реформировать ООН, чтобы лишить Россию права вето. Он также призвал повысить эффективность НАТО и других военных союзов.

«ООН нуждается в немедленном реформировании. Надо лишить страну-агрессора права вето. Также нужно повысить эффективность других безопасности союзов, в том числе НАТО. И шире открыть двери для Украины для объединения по безопасности», — отметил он.

Пользователи соцсетей обрушились на Порошенко с критикой, напомнив ему, что право вето было получено Россией не просто так, а ценой жизни советских солдат.

«Право вето добыли 27 млн советских граждан погибших за родину. И только они могут его забрать», — пишут в комментариях.

«Для начала газ перестань воровать и деньги верни», — отмечает другой пользователь.

А один из комментаторов при упоминании Порошенко «страны-агрессора» уточнил: «Это требование страны-коррупционера?».