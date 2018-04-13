Это не угроза, это обещание: Сирия предупредила Запад об ответе в случае нападения

ООН, 13 апреля. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари сообщил, что САР будет защищать себя в случае нападения со стороны США, Великобритании и Франции.

«Если они думают, что могут напасть на нас и подвергать нападкам наш суверенитет, у нас не будет другого выбора, кроме как задействовать статью 51 Устава (ООН), которая дает нам право защищать себя, — сказал дипломат на заседании Совета Безопасности всемирной организации. — Это — не угроза, это — обещание. Мы никому не позволим нападки на наш суверенитет».

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о готовности нанести ракетный удар по сирийским войскам. Поводом послужило неподтвержденное сообщение «Белых касок» о «химической атаке», которая якобы произошла в сирийском городе Дума в Восточной Гуте. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что целью вбросов является оправдать нанесение ударов по правительственным силам САР извне.